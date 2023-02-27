Комиссия по подготовке ПЗЗ получила новые полномочия

Сегодня, 27 февраля, правительство Севастополя расширило полномочия комиссии по подготовке правил землепользования и застройки города.

В частности, было принято решение наделить Комиссию правом на предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования и на предоставление разрешения на уклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а также в отказе в предоставлении таких разрешений.

«Комиссия, которая занималась подготовкой ПЗЗ, теперь продолжает работу в режиме рассмотрения дополнений и обращений», — разъяснил губернатор Михаил Развожаев.

Комиссия будет рассматривать теперь поступающие обращения и вопросы по ПЗЗ на постоянной основе.

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Ольга Сурикова