Бойцы на передовой благодарят севастопольцев за помощь

Активисты и волонтеры ЛДПР регулярно собирают и передают гуманитарную помощь бойцам на передовой.

На этот раз участники спецоперации получили большую партию гуманитарной помощи, отправленной Севастопольским отделением ЛДПР ко Дню защитника Отечества.

Партийцы собрали для наших военнослужащих теплые вещи, постельное белье, продукты питания, носки, связанные руками наших мастериц, домашнюю консервацию и многое другое. Порадовали бойцов также детские письма с рисунками.

Участники СВО поблагодарили севастопольцев за регулярную поддержку, оказание помощи с первых дней начала спецоперации и, конечно, за теплые слова и веру в их стойкость духа.

К словам благодарности присоединяется и председатель волонтерского движения «ZaНаших» Анастасия Филиппова, с которой партийцы давно сотрудничают и совместными усилиями помогают нашим бойцам противостоять врагу.

Кристина Ветер

Фото: пресс-служба ЛДПР