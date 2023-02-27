В Севастополе приезжий полицейский брал взятки с торговцев устрицами

Прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело о взяточничестве балаклавского участкового полицейского.

По версии следствия, в июле-августе 2022 года прикомандированный в Севастополь из другого субъекта России полицейский брал взятки с торговцев морепродуктами на набережной Назукина в Балаклаве.

Общая сумма взяток за закрытые глаза на незаконную торговлю составила 35 тысяч рублей. Экс-служитель закона задержан и заключен под стражу.

Напомним, экс-директор Севавтодора Виталий Узлов заплатит государству 510 тысяч рублей, которые он получил в виде взятки. Его вторую апелляцию не утвердили.

Дмитрий Островский