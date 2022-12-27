В 2023 году в России станет меньше пенсионеров

Следующий год станет экватором для пенсионной реформы, которая увеличила возраст выхода на пенсию, — пять лет с момента изменений.

На 2023 год запланирован период, когда в России ни один человек не выйдет на пенсию по возрасту.

На данный момент переходный период действует до 2028 года. И если в 2022 году на пенсию могли выйти мужчины 1960 года рождения, а также женщины 1965 года рождения, то следующими будут только женщины 1966 года рождения и мужчины 1961 года рождения в возрасте 58 и 63 лет соответственно.

Это приведет к тому, что изменится число пенсионеров в России. Со старта пенсионной реформы их число сокращается — с 2019 года. По данным Росстата, пенсионеров по старости стало меньше на 2 млн человек. Эта динамика, очевидно, ускорится: смертность никуда не исчезает.

Однако выйти на пенсию смогут досрочники — те, кто откладывал это решение:

длительный трудовой стаж. Это один из способов выйти на пенсию досрочно. Мужчины со стажем 42 года и женщины со стажем 37 лет могут выйти на пенсию на два года раньше. При этом мужчина должен быть не моложе 60 лет, женщина — 55 лет, разъясняет Banki.ru.

безработные предпенсионеры. Правда, только в одном случае — предпенсионер потерял заработок по не зависящим от него причинам. К таким причинам относятся увольнения в связи с сокращением штата, ликвидацией работодателя, отказом продлевать срочный трудовой договор. До этого придется 2 года состоять на учете в Центре занятости;

многодетные матери. Женщины, у которых трое детей, могут выйти на пенсию в 57 лет, четверо — в 56 лет, пятеро или больше — в 50 лет. При этом все дети на момент оформления досрочной пенсии должны быть старше восьми лет;

работники вредных и опасных производств;

жители Крайнего Севера. Стаж больше 15 лет на работе в районах Крайнего Севера снижает пенсионный возраст до 60 и 55 лет. Для жителей приравненных к ним местностей необходимый срок увеличивается до 20 лет. Правда, этого стажа не хватит для досрочной пенсии — в совокупности за свою жизнь женщины должны отработать больше 20 лет, а мужчины — больше 25 лет;

работники культуры, образования и здравоохранения. После набора 25 лет стажа эти специалисты могут выйти на досрочную пенсию через три года после набора стажа.

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Ольга Сурикова