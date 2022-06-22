Когда лучше вывозить мусор: мнение севастопольцев

«Севкор» продолжает освещать напряженную ситуацию, сложившуюся вокруг вывоза мусора.

Дело в том, что с июня Роспотребнадзор обязал крупнейшего регионального перевозчика ТКО ООО «КП ЧИСТЫЙ ГОРОД» вывозить мусор исключительно с 7 утра да 23 часов ночи.

Теперь перевозчик столкнулся с серьезными, порой неразрешимыми трудностями: в центральной части города, в особенности на городском холме, вывозить мусор днем просто не представляется возможным. Узкие улицы заставлены машинами, к контейнерной площадке порой невозможно подъехать.

Для обывателя подобные проблемы перевозчика ТКО могут обернуться целым комплексом проблем: не вывезенный мусор, а, значит, свалка вокруг контейнерной площадки, неприятный запах, насекомые и грызуны.

Чтобы избежать столь катастрофических последствий перевозчик ТКО просит пойти ему навстречу и разрешить вывозить в более позднее время.

«Севкор» ранее уже проводил опрос на улицах города, принципиально ли горожанам во сколько вывозить мусор. Абсолютному большинству этот вопрос был глубоко безразличен, для людей главное, чтобы мусор вывозили.

Сегодня мы решили повторить наш опрос и вновь вышли на улицы города.

Что думают горожане

Жительница улиц Хрусталева Галина говорит, что мусор вывозят регулярно, и претензий ко времени вывоза у нее нет, ну вот мусоропровод регулярно забит и тут уж вопрос к управляющей компании:

«У нас нормально вывозят. Я живу на Хрусталева, 143. У нас мусор вывозится нормально, по мере наполнения. Иногда бывает, что стоят вот эти контейнеры долго, но все равно их потом на второй, на третий день вывозят. Особых жалоб нет. Другое дело, что крысы там у нас водятся в мусоросборнике, это есть. Мне лично не принципиально, когда вывозят мусор, я живу на пятом этаже».

Приятно удивлен качеством вывоза мусора в Севастополе и гость нашего города Сергей. Он, кстати, предлагает убирать мусор до 7 утра, чтобы, когда люди шли гулять или на работу было уже чисто.

«Чистенько, видно, едет машина убирает. Приехал из Подмосковья. Мне без разницы, когда убирают мусор. Чистенько и чистенько. Лучше бы, конечно, если совсем рано утром убирали, до семи утра», — считает мужчина.

Аналогичной позиции придерживается и житель улицы Ефремова Юрий: «Качеством вывоза мусора у себя во дворе доволен. Живу на улице Ефремова, Стрелецкая бухта. Вывозить надо или совсем поздно вечером или ранним утром, сейчас все гуляют поздно и остается грязь. Если есть возможность, хотелось бы, чтобы вывозили чаще. Хочется гулять по чистому городу, отдыхать на чистых лавочках».

Не принципиально время вывоза мусора и для жительницы улицы Мечникова Светланы, качеством же вывоза женщина довольна.

«Вывозом мусора довольна, у нас достаточно баков контейнерных, которые постоянно вывозятся, свалок мусорных во дворе нет, улица Мечникова, 5. Ну я не обращала внимание, когда он вывозится, мне не мешает», — говорит Светлана.

Резюмируя итоги опроса, делаем вывод: севастопольцам все равно, когда вывозят мусор, главное, чтобы вывозили вовремя и качественно.

Дарья Тимофеева

Фото: Дмитрий Островский