Летом Севастополь рискует по горло увязнуть в мусоре

Летний период в Севастополе традиционно очень сложный с точки зрения саночистки и вывоза мусора. Населения города из-за наплыва туристов возрастает едва ли не в два раза, плюс невыносимая жара приводит к тому, что даже не переполненные баки начинают издавать смрад, если их оперативно не вывезти.

Но руководство регоператора по вывозу мусора ООО «БГС» считает, что лето именно то время, когда нужно создать максимально невыносимые условия для жизни и комфорта горожан, особенно проживающих в центре Севастополя.

Именно сейчас ООО «БГС» подало исковое заявление в суд на основного подрядчика по вывозу мусора ООО «КП ЧИСТЫЙ ГОРОД». Причина – в «БГС» хотят, чтобы подрядчик вывозил мусор исключительно в дневное время, чтобы не нарушать нормы СанПиНа и режим тишины.

Однако, проблема в том, что если в большинстве районов реально вывезти мусор в дневное время, то в центре города, особенно на Центральной горке и в районе набережной, это сделать практически невозможно из-за обилия припаркованных автомобилей, узких дорог и гуляющих горожан, и туристов. Об этом «Севкору» рассказала заместитель директора по производственным вопросам Ирина Омельчук.

«Мы днем пытаемся вывезти баки с Приморского, еле-еле карабкаемся очень много отдыхающих детей, людей, которые гуляют. И представляете, машина заезжает начинает это все вычищать, забирать, поднимать эти баки пятиметровые, заглубленные. Когда это все делалось ночью, люди утром уже приходили гулять, все было чисто и красиво. А сейчас днем естественно мусор не вывозится. На выходных нам еще сложнее вывозить», — говорит Омельчук.

У замдиректора ООО «КП ЧИСТЫЙ ГОРОД» есть твердая уверенность, что из-за такого нерационального поведения руководства «БГС» жители центра города, а особенно Центральной горки, будут вынуждены провести лето со зловонными мусорными контейнерами, окруженными горами бытовых отходов.

Примечательно, что история с желанием «БГС» запретить подрядчику вывозить мусор в ночное время продолжается довольно давно.

Еще весной 2021 года «БГС» приняло решение закрыть полигон в Первомайской балке в ночное время суток. Однако, тогда стало очевидно, что это создает огромные проблемы в первую очередь для жителей города и уже в мае регоператор по вывозу мусора направил в ООО «КП ЧИСТЫЙ ГОРОД» уведомление о том, что полигон возвращается к круглосуточной работе.

После того, как сезон завершился, уже в ноябре прошлого года «БГС» вновь начало атаковать предприятие требованиями прекратить вывозить мусор в ночное время, составляя акты, накладывая штрафы и даже направив исковое заявление в суд. В итоге ООО КП «ЧИСТЫЙ ГОРОД» с 1 июня был вынужден и в центре города вывозить мусор исключительно в дневное время, что практически невозможно учитывая обилие машин и гуляющих пешеходов – в большинстве случае мусоровоз элементарно не может подъехать к контейнерной площадке, а потом выехать на дорогу.

Так, на днях, мусоровоз, выгружая контейнер, создал пробку на улице Новороссийская, которая на полчаса остановила движение транпсорта.

К слову, подрядчик подозревает, что на самом деле руководство «БГС» не печется о комфортном сне жителей центра города, запрещая вывозить мусор в ночное время, а хочет сэкономить на оплате ночной смены работы полигона.

Заместитель директора ООО «КП ЧИСТЫЙ ГОРОД» в беседе с «Севкором» выразила надежду, что здравый смысл все же преобладает и предприятие снова сможет вывозить мусор из центра города в ночное время.

Дарья Тимофеева

Фото: Чистый город