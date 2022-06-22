В Севастополе у курьера украли телефон и деньги

Решил отдохнуть после выполненного заказа

В полицию Севастополя обратился мужчина с заявлением о краже у него 30 тысяч рублей и смартфона. В город он прибыл в качестве курьера службы доставки.

Пострадавший мужчина после того, как выполнил заказ, вечером отправился в ближайший бар, где и познакомился с одним из посетителей.

«После совместного распития алкоголя предложил новому знакомому переночевать в своем авто. Когда курьер утром проснулся, то обнаружил пропажу не только вчерашнего товарища, но и собственных денег со смартфоном», — рассказали в пресс-службе городского УМВД.

Оперативникам удалось установить личность подозреваемого и задержали его в соседнем регионе. Им оказался 30-летний ранее судимый мужчина. К этому моменту он успел уже продать телефон случайному знакомому, а деньги потратить.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за кражу, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Севастополе полицейские задержали 39-летнего гражданина иностранного государства, который подозревается в серии краж из автомобилей.

Ольга Сурикова