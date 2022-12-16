Киев атакует Крым беспилотниками, изготовленными в США

Украина использовала для атак на Крым беспилотники, изготовленные в США, говорится в докладе экспертов, который оказался распоряжении РИА Новости.
Были проанализированы механизмы перехваченных БПЛА, которые использовались для нападения на объекты инфраструктуры в Севастополе, Курской, Белгородской и Воронежской областях.
«Установлено, что авионика и станции управления беспилотников изготовлены американской фирмой SpektreWorks, которая произвела их первоначальную настройку и проверку в аэропорту города Скоттсдейл, штат Аризона», — говорится в материале.
Далее указывается, что окончательная сборка и испытание беспилотников проходило на территории Польши, в районе аэропорта Жешув, используемого США и НАТО как основной узел снабжения ВСУ.
А установка боезарядов, полетного задания и запуск БПЛА осуществлялись неподалеку от Одессы и Кривого Рога.
По мнению авторов доклада, данные факты подтверждают непосредственную вовлеченность США и Польши, осуществляющих в качестве де-факто сторон конфликта массированную военно-логистическую поддержку режима в Киеве, в подготовку и проведение совместных с ним террористических актов на территории Российской Федерации.
Напомним, первая серьезная атака БПЛА на Севастополь произошла в конце июля. Утром 31 июля БПЛА атаковал штаб флота, во дворе раздался взрыв, шесть человек пострадало. В городе отменены все праздничные мероприятия.
Ольга Сурикова
Фото: пресс-служба губернатора Севастополя
Фото: пресс-служба губернатора Севастополя