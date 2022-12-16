Киев атакует Крым беспилотниками, изготовленными в США

«Установлено, что авионика и станции управления беспилотников изготовлены американской фирмой SpektreWorks, которая произвела их первоначальную настройку и проверку в аэропорту города Скоттсдейл, штат Аризона», — говорится в материале.

Далее указывается, что окончательная сборка и испытание беспилотников проходило на территории Польши, в районе аэропорта Жешув, используемого США и НАТО как основной узел снабжения ВСУ.