В Севастополе уже выдали более 250 жилищных сертификатов жителям Херсонской области 

Жители Херсонской области, которые вынуждено покинули свои дома, подали в Севастополе уже 772 заявления на получение жилищных сертификатов. Из них более 250 уже были реализованы. Об этом сегодня, 16 декабря, в ходе заседания правительства доложил и.о. директора департамента капитального строительства города Игорь Ахмедов.

«Выдали 252 сертификата на сумму 853 млн рублей на 416 человек», – отметил Ахмедов.

Всего, по его данным, поступило 1252 заявления о предоставлении единовременной денежной помощи в размере 100 тысяч рублей на обзаведение имуществом.

«Деньги для выплаты единовременной денежной выплаты поступили в размере 20,4 млн рублей. Мы уже начинаем выплаты. И еще сегодня мы направили заявку на 13,3 млн рублей», – заключил он.

Напомним, правительство Севастополя приняло постановление, которым определен порядок выплат материальной помощи и выдачи жилищных сертификатов жителям Херсона и Херсонской области.

Ольга Сурикова