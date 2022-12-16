В Севастополе при реконструкции улицы Капитанской вырубят деревьев на 15 млн рублей

В Севастополя на улице Капитанской будет снесено около 600 деревьев и почти две тысячи кустарников. Ситуацию прокомментировал Севприроднадзор.

В ведомстве подчеркнули, что выдан порубочный билет на 594 дерева и 1878 кустарника, среди которых краснокнижных растений нет. Данный шаг предусмотрен в рамках создания парка музейно-мемориального комплекса «Защитникам Севастополя в 1941-1942 годов».

«Также 83 дерева и 253 кустарника оставлены под сохранение. В соответствии с работами, проводимыми на данной территории организацией, на специальный счет «Зеленого фонда» внесена компенсационная стоимость за вырубаемые деревья, которая составила 14,959 млн рублей», – уточнили в Севприроднадзоре.

Планируется, что данные средства будут направлены на высадку деревьев и кустарников.

Напомним, ранее сообщалось, что на реконструкции улицы Капитанской будет направлено два млрд рублей.

Ольга Сурикова