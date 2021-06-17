В Севастополе спасли женщину, которая повредила колени на Яшмовом пляже

Повредила при купании

В Севастополе днем 16 июня специалистами Центра гражданской защиты была оказана помощь женщине, получившей травмы двух коленей при купании на пляже Яшмовый Балаклавского района.

Спасатели поисково-спасательного отряда ГКУ ЦГЗ транспортировали пострадавшую на носилках из труднодоступного места и передали ее бригаде скорой медицинской помощи.

Как сообщили в Центре, было задействовано четыре человека личного состава и одна единица техники.

Напомним, ранее сообщалось о спасении тонущего мужчины на пляже «Омега».

Ольга Сурикова

Фото: ГКУ ЦГЗ