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Камышовое шоссе сдадут в эксплуатацию до конца года

06-12-2021
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Сегодня, 6 декабря, на аппаратном совещании губернатора Севастополя директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено в рамках отчета о проделанной работе за год рассказал, что реконструкция Камышового шоссе будет закончена полностью до конца декабря этого года.

«Строительная готовность объекта составляет 98%. Уже проведена рабочая комиссия, подано извещение в Ростехнадзор о завершении работ и назначении итоговой проверки для получения заключения об окончании строительства. Введем объект в эксплуатацию в текущем году», — рассказал Иено.  

Как сообщил Иено, реконструкция Камышового шоссе выполняется в рамках ФЦП, по которой в этом году кассовое исполнение в части дорожных работ составляет 96 %, однако, строительные работы ведутся только на вышеуказанном Камышовом шоссе и на 8 этапе трассы «Таврида», а также проектировщики готовят проект расширения дороги, ведущей в Казачью бухту.

По остальным двум дорогам федеральной целевой программы этого года —  реконструкции развязки «Огурец» и путепровода на трассе Симферополь – Бахчисарай – Севастополь выданы только авансы. Строительные работы на этих объектах начнутся в следующем году.

Также в ходе отчета Павел Иено рассказал, что уже сейчас в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтированы 74 объекта, которые входили в первоначальный план работ и отметил, что еще 16 объектов будут доделаны до 15 декабря, на эти объекты в середине года выделялись дополнительные средства.

Менее успешно ведомство Иено распорядилось деньгами, выделенными в ходе соглашения с Москвой. Столица выделила 1, 2 млрд рублей на 18 объектов, но завершить удалось только 7 из них, еще 4 находятся в высокой степени готовности, остальные 7 объектов будут закончены уже в следующем году.

Напомним, в декабре 2020 года в ходе аппаратного совещания директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено рассказал, что к концу 2021 года в рамках нацпроекта планировалось отремонтировать 44 дороги. В этот план входили капитальный ремонт улиц Суворова, Челнокова, Тараса Шевченко.

Однако, 30 ноября Павел Иено сообщил, что срок сдачи ремонта улицы Суворова перенесен на первый квартал 2022 года.

Дмитрий Островский

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