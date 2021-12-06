В Крыму сотрудники железной дороги сдавали рельсы на металлолом

Выявили случайно

Сотрудниками полиции в пункте приема металлолома были обнаружены отрезки распиленных железнодорожных рельс. В ходе опроса присутствующих установили причастность к произошедшему двух сотрудников ж/д предприятия, сообщает пресс-служба Крымского линейного управления МВД.

«Двое работников железнодорожного предприятия доставили рельсы на тракторе скупщику, заранее разрезав их с помощью станка. На ремонтируемом участке станции Нижнегорская рельсы находились на временном хранении, чем и воспользовались подозреваемые», — уточнили в ведомстве.

Мужчин задержали в момент очередной сдачи имущества ж/д дороги.

На них заведено уголовное дело за «кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору». Сейчас они находится под подпиской о невыезде.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в Крыму под электричкой погиб неизвестный мужчина.

Ольга Сурикова