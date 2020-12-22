В Севастополе исторический облик сохранят улице Суворова

Добрались и здесь до замены брусчатки

В Севастополе на каждый объект по ремонту дороги к 2021 году будут заключены контракты. Об этом в ходе аппаратного совещания гГубернатору доложил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено, говорится в сообщении пресс-службы.

«На сегодняшний день мы готовим документы для заключения контрактов. До конца текущего года все объекты ремонта на 2021 год будут законтрактованы», – отметил Павел Иено.

Планируется, к концу 2021 года в рамках нацпроекта отремонтировать 44 дороги. В этот план входит капитальный ремонт улиц Суворова, Челнокова, Тараса Шевченко.

«На улице Суворова подрядчик переложит старую брусчатку, а также заменит старое асфальтобетонное покрытие на галтованный гранитный камень, который внешне максимально похож на историческую брусчатку. Как итог, дорога на улице Суворова полностью станет мощеной. Стоит отметить, что опоры освещения и светильники установят с сохранением исторического облика города», – рассказали в пресс-службе.

На капитальный ремонт восьми улиц – Колобова, Летчиков, Подъезда к парку Победы, Революции 1905 года, Галины Петровой, Карантинной и улицы Садовой в селе Вишневом выделено финансирование из бюджета Москвы.

Также в 2021 году планируется завершение проектно-изыскательных работ и начало строительно-монтажных работ на улице Горпищенко.

«В рамках ремонта предусмотрена замена бордюров, изношенного асфальтобетонного покрытия, восстановление тротуаров, установка технических средств организации дорожного движения и нанесение дорожной разметки. Самые протяженные дороги – ул. Генерала Лебедя, Столетовский проспект, ул. Бирюлева, 1,5 километровый участок автодороги Ялта-Севастополь», – также говорится на сайте правительства.

При планировании ремонта были учтены обращения граждан.

Напомним, 21 декабря было открыто четырехполосное движение по Камышовому шоссе.

Фото: kontrolny.livejournal.com