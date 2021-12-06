Севастополец, отбывающий наказание за убийство, добился получения гражданства России

Срок он отбывал, не имея гражданства

Житель Севастополя, осужденный на шесть лет за убийство и отбывающий срок с 2016 года в колонии строго режима, подал документы на получение российского гражданства.

На момент принятия Севастополя и Крыма в состав России — 18 марта 2014 года — у него отсутствовала регистрация в городе, что не дало ему возможности получить гражданство РФ.

«В настоящее время, с целью приобретения гражданства и оформления паспорта Российской Федерации, отбывая наказание в исправительной колонии, севастополец обратился в суд с заявлением об установлении факта его постоянного проживания на территории города Севастополя на момент проведения референдума», — сообщает пресс-служба Балаклавского районного суда, куда он обратился с заявлением.

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Суд установил факт его проживания в этот период в Севастополе и после вступления решения в законную силу, он может обратиться в компетентные органы за получением российского паспорта.

Ольга Сурикова