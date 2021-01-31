Какие законы вступят в силу с февраля 2021 года

Севастопольцам пересчитают социальные выплаты

Россияне понемногу отдаляются от Новогодних праздников, впереди трудовые будни и новые правила жизни, ряд из которых вступает в силу с февраля 2021 года. Так, например, в социальных сетях больше нельзя материться, а тюнинговать свое авто станет сложнее.

Телеканал «СТВ» привел законы, которые вступают со следующего месяца.

Индексация пособий и денежных выплат

С 1 февраля будут повышены различные социальные выплаты. Коэффициент индексации составляет 4,9% — он был определен с учетом индекса потребительских цен за прошлый год. Повышение выплат затронет ветеранов, инвалидов, лица, подвергшиеся воздействию радиации, и семьи с детьми.

Блокировка противозаконного контента в соцсетях

С 1 февраля владельцы соцсетей будут самостоятельно отслеживать и блокировать противоправную информацию. В том числе будут блокироваться данные об изготовлении и использовании наркотиков или оружия, о детской порнографии, призывы к самоубийству, а также информация, которая выражает явное неуважение к обществу, государству или содержит призывы к массовым беспорядкам. В перечень противоправного контента также входит и нецензурная брань.

В случае отказа удалять эту информацию, на владельцев сайта будет наложен штраф в размере до 8 млн рублей. Пользователи, чьи страницы будут заблокированы, смогут обжаловать решение и даже потребовать компенсации ущерба.

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Увеличение тарифов системы «Платон»

С 1 февраля в России повышается тариф системы «Платон». Теперь плата за вред, который большегрузы причиняют автотрассам федерального значения будет рассчитываться с учетом индекса потребительских цен с 15 ноября 2015 по декабрь 2020 года. Таким образом, тариф увеличится до 2,34 рубля за километр. Полученные средства будут направлены на капремонт федеральных дорог.

Дистанционный контроль промышленной безопасности

С 1 февраля в регионах стартует эксперимент, в ходе которого организации, которые эксплуатируют опасные производственные объекты, переведут ведение обязательной документации в электронный вид с тем, чтобы при помощи новой системы вовремя выявлять нарушения. Помимо этого, система позволит в онлайн-режиме обрабатывать и передавать в контролирующие органы информацию о технологических процессах, состоянии противоаварийных систем и возможных рисках возникновения опасных ситуаций.

Изменение реквизитов в кассовых чеках

Для индивидуальных предпринимателей, которые применяют специальные налоговые режимы, с 1 февраля изменится перечень обязательных реквизитов кассового чека. Теперь в чеках должны будут указываться наименование товаров (работ, услуг), их количество и цена.

Нововведение коснется представителей малого бизнеса, небольших магазинов и предприятий в сфере услуг.

Ограничения для тюнинга автомобилей

С 1 февраля россиянам придется предварительно согласовывать любые изменения, которые планируется внести в автомобиль. Это связано с обновлением ГОСТа, поправки в который должны были вступить в силу еще летом 2019-го. Согласно нововведениям, отсутствие заключения испытательной лаборатории в специальном реестре отныне станет поводом для отказа в выдаче разрешения на тюнинг.

Кроме того, тюнинг будет запрещен для тех машин, чьи агрегаты, регистрационные документы и государственные регистрационные знаки находятся в розыске, а также, если обнаружены признаки скрытия, подделки, изменения, уничтожения идентификационной маркировки автомобиля.

Ольга Сурикова