В Севастополе начнут отстреливать волков, пришедших из Украины

Уже на следующих выходных намечается «большая охота»

В Крыму и Севастополе обострилась проблема с численностью волков. Ученые считают, что они пришли от голода из Украины, и пора начинать отстрел, говорится в сюжете «Первого Севастопольского».

В Департаменте природных ресурсов и экологии города подтвердили факт существования данной проблемы, и отметили, что Крым привлекает животных теплой погодой и наличием еды при этом, в Украине сейчас нет таких условий.

Начальник государственной экологической инспекции Севастополя Вадим Писляк подчеркнул, что нужно начинать регулировать численность волков.

«Количество волков увеличивается, им нужно питаться. Они будут искать пропитания, заходить в сёла и нападать на скот, собак. Если волк встретиться в лесу, он может напасть на человека. У нас сейчас запланировано регулирование численности. На следующих выходных планируем участие большого количества охотников, около 30 человек. Это будет проводиться на Мекензиевых горах как раз по волку», — рассказал он в комментариях телеканалу.

По словам Виктора Писляка, волки заходят в Севастополь со стороны Бахчисарайского района. Их можно встретить на Мекензиевых горах.

Сейчас расставлены фотоловушки, ведется постоянный контроль. Последний раз волки подходили к домам людей в селе Терновка. Местные жители пожаловались, что хищники порезали домашний скот.

При этом начальник инспекции порекомендовал не приближаться к волкам, чтобы не угодить в их логово.

А тем, кто встретить волка попросил сообщать в Департамент природных ресурсов и экологии Севастополя. Телефон горячей линии + 7 (8692) 54-21-55.

Напомним, в декабре 2020 года севастопольцы массово выкладывали фотографии бегающих по городу лисиц.