Законы 2020 года: размер пенсий, выплаты сельским учителям и сделки с недвижимостью

С 1 января 2020 года в России вступил в силу ряд законов.

Здоровье:

Премии врачам за обнаружение онкозаболеваний

В 2020–2022 годах предусмотрены стимулирующие выплаты медработникам за выявление онкологических заболеваний в ходе диспансеризации и профилактических медосмотров.

Налоговый вычет на лекарства

С 1 января 2020 года каждый работающий россиянин может получить налоговый вычет на лекарства.

Орфанные (редкие) заболевания

К списку редких заболеваний, лечение которых финансируется из федерального бюджета, добавлено еще два – апластическая анемия неуточненная и наследственный дефицит факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра). Необходимые средства уже предусмотрены в федеральном бюджете на ближайшие три года.

Социальное обеспечение

Размер пенсий

В январе средний размер страховой пенсии по старости после ее индексации на 6,6% составит 16,4 тыс. рублей, что приблизительно на тысячу рублей больше, чем в 2019-м.

Электронные трудовые книжки

До конца 2020 года работники могут выбирать, вести им бумажную или электронную трудовую книжку. Для сотрудников, впервые поступающих на работу в 2021 году, будет только электронный вариант.

Данные о трудовой деятельности и стаже в электронном виде будут храниться в Пенсионном фонде.

Индексация маткапитала

В 2020 году размер материнского капитала составит 466 617 рублей.

Поддержка семей с детьми

Выплаты на ребенка продлили до трех лет, ежемесячную выплату при рождении или усыновлении первого или второго ребенка можно, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов трудоспособного населения.

Реестр недобросовестных приёмных родителей

В специальный реестр теперь начнут заносить лиц, лишённых родительских прав, ограниченных в таких правах или отстранённых от опекунских обязанностей. В него попадут также приёмные родители, чьё усыновление отменил суд.

Субсидии для учителей в сельской местности

Учителям, переехавшим работать в села и города с населением до 50 тысяч человек, полагается выплата в миллион рублей. Для участников программы, выбравших для работы сёла и малые города Дальнего Востока, выплата составит два миллиона рублей.

НДФЛ больше не будут облагаться:

доходы, полученные в связи с рождением ребенка;

оплата дополнительных выходных родителей, опекунов и попечителей, ухаживающих за детьми-инвалидами;

матпомощь студентам и аспирантам, не превышающая 4 000 рублей.

Экономика

Защита потребителей микрофинансовых организаций

Для защиты прав клиентов микрофинансовых организаций появится финансовый уполномоченный. Он будет рассматривать обращения потребителей в отношении микрофинансовых организаций, если размер требований не превышает 500 тыс. рублей.

Безопасные сделки с недвижимостью

Граждане, купившие недвижимость и полагавшиеся при этом на данные ЕГРН, признаются добросовестными, если на суде не доказано обратное. У таких людей государство не сможет истребовать жилье.

Покупатели недвижимости, не знавшие о ее прошлом и лишившиеся ее по решению суда, получат от государства компенсацию в размере реального ущерба или кадастровой стоимости.

Общение с приставами онлайн

Обжаловать действия или бездействие судебных приставов можно будет онлайн.

Продажа квартиры без уплаты налога

Минимальный срок владения единственным жильем, после которого можно не платить НДФЛ при продаже, сокращается с пяти до трех лет.

Ограничение размера процентов по кредиту

Проценты по кредиту перестанут начисляться, когда платежи по займу достигнут его полуторакратного размера.

Льготная ипотека на селе

Получить ипотеку на покупку дома в селе станет проще:

срок кредита — не более 25 лет;

ставка — до 3%;

размер кредита — до 3 млн рублей (для Ленинградской области и ДФО — до 5 млн рублей);

первоначальный взнос — не менее 10%.

Повышение акцизов

Увеличиваются ставки на большинство подакцизных товаров, в частности, на сидр, медовуху, игристые вина, пиво, табачную продукцию, электронные сигареты, легковые автомобили с мощностью двигателя свыше 90 л. с., мотоциклы, бензин и др.

Культура

Нулевая налоговая ставка для региональных музеев

Музеи, театры, библиотеки, учредителями которых является регион или муниципалитет, смогут не платить налог на прибыль организаций.

Забота о животных

Ответственное обращение с животными

Вступают в силу новые правила выгула собак опасных пород, запрет контактных зоопарков и содержания диких животных дома, регулирование деятельности приютов для животных.

Новые правила регистрации автомобилей

Автомобилисты смогут получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер непосредственно в автосалоне. Правила регистрации на вторичном рынке остаются прежними.

Налог на велосипед

При покупке нового велосипеда будет взиматься разовый утилизационный сбор в размере 10% от стоимости.

По материалам пресс-службы Законодательного собрания Севастополя

Фото: emosurf.com