Прогулки по Севастополю: Девять котов на тихой улице

Необычная галерея под открытым небом — в новом фотоблоге Ольги Мальцевой.

Одна из небольших тихих улочек нашего города — спуск Шестакова. Располагается она рядом с Большой Морской, но в то же время имеет своё лицо и атмосферу.

Приглянулась эта улочка новому жителю Севастополя — художнику-витражисту из Перми Игорю Гладких. И решил он преумножить количество так любимых севастопольцами котиков, только теперь эти котики будут проживать на старых бетонных тумбах балюстрады, расположенной вдоль самого спуска.

Игорь Гладких окончил Свердловский архитектурный институт и, переехав в Севастополь, устроился сварщиком на завод, днём работает, а по вечерам, чтобы не привлекать внимание прохожих, занимается творчеством — создаёт уличные арт-объекты.

Девять котов, собранных из керамических фрагментов, выполнены в технике мозаики, подобно мозаичным полотнам, ещё сохранившимся в Херсонесе. У каждого кота — своя особая форма и набор керамических фрагментов.

Работа эта кропотливая, вдумчивая, требует соблюдения определённой технологии и не приемлет спешки. Некоторые элементы автор изготавливает вручную, а на работах оставляет название своей творческой студии — «Грифон».

Что двигало художником, когда он создавал свои произведения? Сам Игорь говорит так: «Это будет дополнительной туристической точкой притяжения на карте Севастополя, о которой знают не все. И только знатоки города могут показать: вот здесь у нас есть такая необычная галерея под открытым небом».