Какие льготы ждут жителей осаждённого Севастополя?

В Севастополе удостоверения жителей осажденного Севастополя получили 1 078 человек. Четверым не выдали его по причине болезни. Статус и ветеранские льготы положены и 14 людям, живущим за пределами города, говорится в сюжете Первого Севастопольского канала. Необходимые документы ветераны уже получили.

Теперь им положены федеральные меры соцподдержки. В первую очередь, они предназначены для тех, кто имеет инвалидность. Среди прочего, субсидии на оплату коммунальных услуг. Также назначается вторая пенсия в беззаявительном порядке. Ещё одна помощь от государства – новое жильё. Чтобы стать на учёт, надо обратиться в МФЦ или в Департамент капитального строительства. Положена и компенсация на капитальный ремонт.

«Заявление на выплату компенсации принимают наши районные управления труда и соцзащиты. Размер компенсации составляет 100 тысяч рублей. И компенсация положена тем ветеранам, которые не менее 5 лет проживают в Севастополе, являются собственниками жилья или хотя бы части. И это жильё является единственным», – рассказала начальник управления соцобслуживания Департамента труда и соцзащиты Жанна Финогенова.

На компенсацию уже подали 54 заявления. Первые выплаты планируют начислить с марта. Что касается ежегодной поддержки – ко Дню Победы ветеранам будут выплачивать 7 тысяч рублей – это региональные. И 6 тысяч – придут из бюджета Москвы. 75 тысяч рублей заплатят только один раз. И дадут их тем, кто ещё не получил сумму к 75-летию годовщины Победы.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон, который приравнял в правах жителей осажденного Севастополя к ветеранам Великой Отечественной войны.

Ольга Сурикова