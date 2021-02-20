Севастопольцы смогут проголосовать за объекты благоустройства на единой платформе

Голосование начнется во всех регионах РФ одновременно и продлится месяц.

В России впервые создана единая платформа для голосования за объекты благоустройства. Как сообщает пресс-служба правительства Севастополя, проект реализован Минстроем РФ совместно с АНО «Диалог Регионы».

«Общероссийская платформа, которая запускается в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», будет по-настоящему прозрачным механизмом», — заявил вице-премьер-министр Марат Хуснуллин.

Он подчеркнул, что единая платформа поможет местным властям во всех регионах страны «сформировать списки территорий на благоустройство», а также даст возможность учесть потребности жителей и упростит получение обратной связи от граждан.

Цель проекта — максимально упростить участие людей в жизни города и сделать так, чтобы проекты благоустройства отвечали потребностям местных жителей.

Севастопольцы смогут принять участие в голосовании на сайте. Для этого нужно авторизоваться с помощью аккаунтов в социальных сетях или учетной записи на портале Госуслуги.

Голосование во всех субъектах федерации продлится месяц — с 26 апреля по 30 мая 2021 года.

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Напомним, что в Севастополе похожая программа — рейтинговое голосование по первоочередному благоустройству городских парков и скверов в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» — реализуется еще с 2017 года. В 2019 году к голосованию было представлено 20 парков и скверов — по пять в Ленинском, Гагаринском, Нахимовском и Балаклавском районах.

В 2020 году в рамках этой программы было благоустроено пять общественных пространств, отметили в пресс-службе: проведены капремонты сквера имени Василия Бузина, зеленой зоны между домами № 19-21 на улице Колобова и ГБДОУ «Детский сад № 125», сквера БРУ имени Горького, зеленой зоны спортплощадки и сквера в поселке Первомайка, а также сквера Ивана Голубца.

Фото: Алексей Ярусов / Facebook