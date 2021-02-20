В Севастополе возросло число травм из-за гололёда

В Севастополе с наступлением холодов и выпавшим снегом резко возросло количество обратившихся за медицинской помощью в отделение травматологии. Всему виной гололед. Заведующий травмпунктом горбольницы №1 Александр Попов рассказал, что накануне сильного снегопада – в день поступило четыре пациента, в самый же пик гололеда – их уже стало порядка 30 человек. В основном люди ломают запястья и лодыжки, также часто встречаются ушибы копчика, а растяжение связок голеностопа – это почти 80% повреждений, говорится в сюжете Первого Севастопольского телеканала.

«В отличие от летнего сезона, где систематически большое количество обращающихся, гололёд происходит внезапно, для Севастополя – это ЧП. Поэтому я сразу хотел бы начать с предостережения, чтобы севастопольцы, чтобы себя сберечь, воздержались от лишних походов, по крайней мере в условиях этой бушующей стихии – гололёда», – обратился врач травматолог-ортопед горбольницы №1 Севастополя Павел Ткаченко.

При этом очередей в трампункте нет, врачи быстро принимают пострадавших пациентов. Всем обязательно делают рентген. Если не нужна госпитализация и операция, то в зависимости от травмы, могут сделать укол или наложить гипс, после чего отпустят домой. Но в целом лечение может занять от нескольких недель до нескольких месяцев.

«Не увидела ступеньку, нога промахнулась и подвернулась в право, вот и получила растяжение. Очереди большой не было, людей посмотрели и отпустили, сразу, без проволочек», – рассказала пострадавшая при гололёде Марина.

По наблюдению Павла Ткаченко, у две трети обратившихся причина травмы – гололёд. Поэтому, врач призвал, что лучше поберечься, чтобы весну встретить без гипса.

Напомним, наше издание уже писало, что севастопольские коммунальщики не справляются с уборкой снега и обработкой антигололёдной смесью даже центра города, тоже самое можно сказать и о работниках Севавтодора, которым также не удалось оперативно отреагировать на гололед на дорогах и ликвидировать его последствия.

Ольга Сурикова