Жителей осажденного Севастополя официально приравняли к ветеранам ВОВ

Президент подписал закон

Президент России Владимир Путин подписал закон, который приравнял в правах жителей осажденного Севастополя к ветеранам Великой Отечественной войны, говорится на сайте правительства.

В частности, подписан давно ожидаемый федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отнесения лиц, награжденных знаком «Житель осажденного Севастополя», к ветеранам Великой Отечественной войны и установления им правовых гарантий социальной защиты».

Отмечается, что президент поддержал инициативу севастопольского губернатора, с которой он обратился в марте уходящего года.

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По данным правительства, в городе сегодня проживает чуть менее тысячи жителей осажденного Севастополя. К ним относятся все, кто родился до 4 июля 1942 года, когда завершилась Вторая героическая оборона города.

«Вместе со статусом севастопольцы получат федеральные меры соцподдержки, в числе которых лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте, ежемесячная денежная выплата в 3062 рубля, обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета, обеспечение протезами (кроме зубных) и протезно-ортопедическими изделиями. При наличии инвалидности им будут полагаться льготы по оплате жилья и коммунальных услуг, право на ежегодную бесплатную диспансеризацию», — проинформировали в правительстве.

Фото: sev.gov.ru