Правительство Севастополя изменило процедуру выделения денег многодетным семьям на приобретение жилья

Сегодня на заседании правительства был утвержден новый порядок предоставления многодетным семьям единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

Как отмечал и.о. директора капстроя Иван Погодин, ранее постановлением правительства была определена процедура выбора банка и перечисления денег сначала на его счет. «Сейчас мы предлагаем упростить процедуру: перечисление средств будет вестись непосредственно на счет застройщика. Это упростит процедуру и по срокам и по удобству для конечных потребителей», — пояснил он.

Что касается варианта, когда семьи самостоятельно строят дом, то в ходе заседания было уточнено, что прежде чем выплатить им вторую часть жилищного сертификата, выезжает на место департамент архитектуры, составляет акт осмотра возведения основных конструкций дома, и после этого компенсируются деньги людям.

Ольга Сурикова