Какие города Крыма получили особые звания за проявленное мужество в ВОВ

Великая Отечественная война проверила Крым на стойкость, и эхо той войны — до сих пор в горах полуострова и памяти народной.

В годы Великой Отечественной войны на территории крымского полуострова велись ожесточенные бой. Но люди проявили стойкость и мужество. Благодаря подвигу бойцов и простых жителей, полуостров удалось освободить от фашистов 81 год назад — в 1944 году.

9 мая 1944 года, ровно за год до Великой Победы, начался общий штурм Севастополя, и к вечеру город был освобождён. Остатки немецко-фашистской группировки были оттеснены к мысу Херсонес и окончательно разгромлены к 12 мая. Попытки эвакуации морем были сорваны действиями авиации и Черноморского флота.

Крымская операция завершилась полным разгромом 17-й немецкой армии.

«Город-герой» является высшей наградой за мужество. Оно было присвоено 12 городам Советского союза. За проявленный героизм и мужество жителей статус «Города-герои» получили Севастополь и город Керчь.

Звание города воинской славы было присвоено Феодосии.

8 мая 1965 года шесть городов и одна крепость впервые получили почетное звания героев

Первыми звания удостоились Севастополь, Ленинград, Сталинград, Одесса, Киев, Москва, а в 1973 году и Керчь.

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Фото: t.me/razvozhaev