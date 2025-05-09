«Спать не ложитесь. Ждите!» – как Юрий Левитан объявил о Победе

Ровно 80 лет назад, в 2 часа 10 минут по московскому времени Юрий Левитан сообщил советскому народу о безоговорочной капитуляции немецких войск и победоносном завершении Великой Отечественной войны.

8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.

«В ознаменование полной победы над Германией сегодня, 9 мая, в День Победы, в 22 часа столица нашей Родины – Москва от имени Родины салютует доблестным войскам Красной Армии, кораблям и частям Военно-Морского Флота, одержавшим эту блестящую победу, — тридцатью артиллерийскими залпами из тысячи орудий.

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!

Да здравствуют победоносные Красная Армия и Военно-Морской Флот!»— сообщил Левитан.

Москву накрыла волна ликования – узнав о Победе, советские люди начали выходить из своих домов и поздравлять друг друга.

В ту ночь не спал никто – люди просто не могли и не хотели.

С Днем Победы!