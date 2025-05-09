Илья Журавлев поздравил с Днем Победы

В Севастополе проходит празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 81-я годовщина освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.
День по традиции начали с торжественного возложения к Вечному огню Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов.
В мероприятии принял участие вице-спикер Заксобрания Севастополя Илья Журавлев. Он отметил, как символично, что священный для всех нас юбилей отмечается в Год защитника Отечества, объявленный Президентом России.
«Это знак вечной памяти о непревзойдённом подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне. И одновременно дань уважения сегодняшним героям — участникам специальной военной операции, которые защищают родную землю.
Время неумолимо течёт, и не одно поколение выросло после войны. Но 9 Мая остаётся в наших сердцах народным праздником, главным праздником, кодом нашей национальной идентичности», — говорится в поздравлении Журавлева.
«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города
Фото: Анна Корнилова