Севастопольские ученые рассказали о своих разработках

В СевГУ прошла открытая защита проектов, реализованных в 2019 году за счет внутренних грантов ВУЗа. Сотрудники и студенты СевГУ работали вместе с индустриальными партнерами – компаниями и учреждениями города.

Размеры грантов — от 800 тыс. до 2 млн рублей.

1. Энергия солнца и ветра

Под руководством завкафедры «Возобновляемые источники энергии и электрические системы и сети» Бориса Якимовича разработчики модернизировали ветросолнечную установку, собранную в прошлом году на базе лагеря «Горизонт». Они рассчитали оптимальный угол размещения солнечных батарей и положение лопастей ветроустановки, в итоге выработка энергии увеличилась на 15%.

Директор фирмы «Энергоспецпроект» Юрий Звягинцев отметил, что в Крыму у солнечной энергетики отличные перспективы, а сами панели становятся доступней. Именно при помощи солнечных батарей он освещал свой дом во время блэкаута 2014 года.

2. Компоненты города федерального значения

Кандидат юридических наук Станислав Васильев вместе с двумя студентами разбирались в тонкостях административного деления города федерального значения, изучая архивные документы и анализируя судебную практику.

По словам председателя Заксобрания Севастополя Татьяны Лобач такие исследования помогают депутатам принимать законодательные акты. В федеральном и в субъектовом законодательстве есть много противоречий, которые не дают отрегулировать статус населенных пунктов города федерального значения. При этом статус сельского поселения дает жителям много прав, в том числе это касается и пенсий.

3. «Умный» протез ноги.

Сотрудники кафедры «Техническая механика и машиноведение» усовершенствовали свою прошлогоднюю разработку – протез ноги с интеллектуальной системой управления и трехфазным двигателем. Миникомпьютер в искусственном коленном суставе предугадывает движения ноги, и облегчает ходьбу. Заряда батареи хватает на 5-8 часов. Опытный образец уже создан и готов к испытаниям.

4. «Картинки в голове»

Доцент кафедры психологии Ирина Султанова со студентами разработала приложение-тренажер, позволяющий развить навыки визуализации. Студентам визуализация поможет быстрее запоминать новый материал и осваивать учебную программу.

5. Маленький кораблик для измерения глубин

Беспилотный надводный аппарат длиной всего 1 м управляется с берега и, благодаря установленному оборудованию, измеряет глубину. Научные сотрудники и студенты под руководством Владимира Никишина сами разработали для аппарата программное обеспечение, так что аппарат полностью «отечественный». С его помощью специалисты составили карту глубин бухты Голландия и Инкерманского карьера (его максимальная глубина – 13 метров). Однако точность измерений пока около 5 м.

Аппарат планируют доработать и применять для съемки дна Чернореченского водохранилища, для археологических подводных исследований и экологического мониторинга.

6. Виртуальный Херсонес

Группа студентов и сотрудников кафедры «Информационные системы» под руководством Ирины Шумейко создали виртуальную копию сельской усадьбы Хоры Херсонеса. Надев VR-очки, можно зайти в дом, погреться у очага и рассмотреть посуду херсонеситов. Для создания виртуальной модели студенты сканировали артефакты 3-D сканером, конструировали объекты с нуля и сделали более 1500 фотографий для создания трехмерных моделей. Такие виртуальные «прогулки» можно использовать в образовательных и рекламных целях.

7. Дорогу инновациям

Заведующая кафедры «Экономика предприятия» Елена Гармашова при помощи статистики и анализа вычислила научно-технический и инновационный потенциал Севастополя. В составленном рейтинге по Южному Федеральному округ город занимает одну из верхних строчек, а это значит, в Севастополе целесообразно развивать высокотехнологичные производства и строить технопарки. Партнером исследования как раз выступил частный технопарк «Маяк».

8. Мониторинг судна с берега

Сотрудники СевГУ под руководством заведующего кафедрой «Электронная техника» Юрия Михайлюка, придумали, как круглосуточно мониторить состояние судна и навигационных условий с берега. Судовая установка собирает информацию и направляет её на два установленных на берегу компьютера с использованием технологии Wi-Fi.Созданная система совместима и уже существующим оборудованием, что удешевляет и упрощает её применение.

9. Современные технологии для анализа поведения клиентов

Научные сотрудники кафедры «Компьютерные системы и сети» под руководством Дмитрия Воронина при помощи технологии Big Data проанализировали поведение клиентов севастопольского интернет-провайдера «SevStar». По словам замдиректора компании Виталия Круковского такой анализ поможет предугадать поведение клиентов, предотвратить их потенциальное недовольство и «уход к конкурентам».

10. Древние берега Севастополя

Уровень Черного моря поднимается примерно на 1-2 мм в год. Со времен древнего Херсонеса море забрало у берега около 4 метров. При помощи цифровых технологий ученые СевГУ под руководством Виктора Лебединского восстановили древнюю береговую линию северной части Гераклейского полуострова в разные исторические периоды.

Карантинная бухта когда-от была намного меньше, на её современном дне жители Херсонеса разбивали огороды. Также там обнаружены останки стен древнего города.

В Древнем Херсонесе был порт, но где именно он находился, пока неясно. Исследования позволяют предположить, что он мог быть на берегах современной Казачьей бухты.

По мнению кандидата исторических наук Натальи Романовой исследования помогут при подготовке берегоукрепительных работ на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический», а также упростят и удешевят археологические исследования дна.

11. Ярмарка в Верхнесадовом

Представители «Института развития города» под руководством Маргариты Намхановой решили, что развития заслуживает не только центральная часть города, но и сельские районы, в частности, Верхнесадовский муниципальный округ. Проанализировав экономическую и социальную ситуацию в селе, пообщавшись с жителями , они пришли к выводу, что в Верхнесадовом нужно развивать сельскохозяйственную кооперацию и организовывать ярмарки выходного дня с развлекательной программой для туристов.

Глава Верхнесадовского муниципального округа Елена Кравцова поблагодарила авторов за создание стратегии развития села. Она также отметила, что необходимо расширять полномочия органов местного самоуправления, чтобы они принимали участие в планировании и развитии территорий.

12. Отечественное медицинское оборудование

«Робототехнический комплекс для нужд малоинвазивной хирургии», а именно, манипулятор для проведения урологических операций разработали ученые СевГУ под руководством кандидата технических наук Дениса Токарева. Исследователи усовершенствовали свое прошлогоднее изобретение,и разработали всю конструкторскую документацию для создания прототипа. Робот будет управлять резектоскопом, а врач- контролировать операцию, сидя за компьютером. Аппарат работает с существующими инструментами, учитывает возможные движения пациента, а стоить будет примерно полмиллиона рублей. Для сравнения, турецкий аналог стоит 400 тысяч евро, а американский – около 2,5 млн долларов.

Каждый проект имеет по три положительных экспертных заключения. Экспертами выступили тридцать кандидатов и докторов наук СевГУ.

Ирина Жибоедова

Фото автора и из открытых источников