Как задерживают контрабанду черной икры на 20 миллионов рублей

Ее хранили и перевозили в мешках и странных рефрижераторах

В Москве пресечена поставка крупной партии икры рыб, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Задержание ценного товара проводили сотрудники Московского УЭБиПК, ФСБ России и Росрыболовства, сообщает пресс-служба столичного УМВД.

Оперативниками было установлено, что на территории Московской области в контейнере-рефрижераторе хранится черная икра без сопроводительных документов. Товар фасовался в различные емкости и сбывался на рынках столицы и ближайших регионов.

В ходе обыска было обнаружено более 1,35 тонны икры рыб осетровых пород. По предварительной информации правоохранителей, она была добыта браконьерским способом. Примерная стоимость изъятого по ценам черного рынка превышает 20 млн рублей.

Изъятая партия икры передана на хранение сотрудникам Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Образцы особо ценных и охраняемых водных биологических ресурсов направлены на экспертизу.

Напомним, в Севастополе силовики задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске за похищение и избиение женщин.

Ольга Сурикова