Город Жизнь

В Севастополе Госжилнадзор переедет

11-02-2021
админ
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Переезд запланирован на следующую неделю

Главное управление Государственного жилищного надзора города Севастополя будет размещаться на улице Коломийца, 5. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства города. 

Местонахождение исполнительного органа теперь будет по следующему адресу: город Севастополь. Почтовый адрес: 299040, город Севастополь, улица Генерала Коломийца, дом 5.

Постановление вступит в силу 18 февраля.

В настоящее время Госжилнадзор находится по адресу: проспект Октябрьской Революции, 8, в здание Гагаринского муниципалитета.

Фото: yandex.ru/MAPS/

Ольга Сурикова

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