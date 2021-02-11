В Севастополе региональный маткапитал получили около 800 семей

Город отчитался, финансовая поддержка оказывается семьям с детьми

В Севастополе в 2020 году финансовую поддержку за счет средств федерального бюджета при рождении первых, третьих и последующих детей получили порядка 5 тысяч севастопольских семей, сообщает пресс-служба правительства города.

Общая сумма выплат составила около 580 млн рублей.

«В рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей с детьми» в Севастополе, как и в других регионах России, реализуется комплекс мер, направленный на усиление материальной поддержки семей с детьми, дифференцированный в зависимости от очередности рождения ребенка.

Это и ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка, и программа материнского капитала, ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего и последующих детей, ипотечное кредитование семей, имеющих детей, проведение бесплатной процедуры экстракорпорального оплодотворения», — проинформировали в правительстве.

Что касается улучшения финансового положения семей с детьми, то в прошлом году в Севастополе была введена дополнительная мера социальной поддержки семей при рождении второго ребенка – региональный материнский капитал. Размер единоразовой выплаты составляет 100 тысяч рублей и подлежит ежегодной индексации.

Если в семье уже воспитывается усыновленный ребенок, женщина, родившая первого ребенка, также имеет право на выплату. В случае рождения двойни, на одного из детей семья тоже получит региональный маткапитал. Выплата не зависит от наличия права у семьи на федеральный маткапитал и предоставляется по достижении ребенком возраста одного года. Несмотря на то, что эта мера соцподдержки реализована в прошлом году, действие ее распространяется на детей, рожденных с января 2019 года, добавили в правительстве.

На сегодняшний день региональный маткапитал уже получили порядка 800 севастопольских семей.

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В правительстве напомнили, что за назначением выплаты необходимо обращаться в районное управление органов соцзащиты. К заявлению нужно приложить паспорт или иной документ, подтверждающий личность и регистрацию, свидетельства о рождении детей, реквизиты р/с, а также справку о доходах семьи за 3 предшествующих месяца.

В прошлом году различные меры соцподдержки получили 15 тыс 400 семей с детьми на общую сумму почти 2 миллиарда рублей.

Ольга Сурикова