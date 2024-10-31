Как выглядит строящийся сквер на ПОРе между домами № 26 и №32

Сквер между домами 26 и 32 по проспекту Октябрьской Революции должен стать еще одной территорией, которая будет благоустроена до конца 2024 года в Севастополе в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Главными пожеланиями жителей при благоустройстве новой зеленой зоны было обустройство парковочных мест и создание «тихой зоны».

Ранее здесь было около 15 гаражей и стихийная парковка. Сейчас уже территорию расчистили, появились новые дорожки, качели и клумбы.

Напомним, две недели назад губернатор Севастополя Михаил Развожаев давал поручение к 1 декабря закончить все работы в 10 новых скверах города.

Ольга Сурикова

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