В Севастополе на маршруте №107 появятся автобусы среднего класса

Жителям Корабельной стороны Севастополя проще будет добираться на работу и домой — компания-перевозчик закупает автобусы большей вместимости.

В соцсетях жители Горпищенко неоднократно жаловались на невозможность ухать на 107 в часы пик, для такого густонаселенного микрорайона, по их мнению, получасовой интервал между автобусами и маршрутками слишком велик.

В департаменте транспорта «Севкору» сообщили, что перевозчик ООО «Севтранстрест» производит обновление подвижного состава. Новые автобусы среднего класса начнут работать, в том числе и на маршруте №107. «Это позволит улучшить провозную способность по данному направлению», заверили в дептрансе.

Также в дептрансе «Севкору» сообщили, что на зимний период не планируется сокращение маршрутов №№ 74, 23 и 400.

Ольга Сурикова

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города