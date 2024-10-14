Развожаев поручил новые скверы в Севастополе передавать только одному «хозяину»

Сегодня на аппаратном совещании в правительстве Севастополя был заслушан доклад о благоустройстве 10 общественных пространств в городе.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что к 1 ноября все работы на них должны быть закончены.
«Главный вопрос, особенно то, что уже введено разобрались по каждому объекту, у кого на балансе он будет находиться?» — заявил губернатор, обращаясь к докладчику и. о. директора департамента городского хозяйства Наталье Гуляевой.
Гуляева отметила, что за чистотой уже открывшихся скверов будет следить ГБУ «Парки и скверы», а за объектами благоустройства — лавочки, скамейки— муниципалитеты.
Глава города поручил определить единого хозяина обновленным скверам, за каждым свой, и выделять уже ему бюджетное финансирование на эти цели.
Согласно докладу главы департамента, новые пространства находятся в такой степени готовности:
Два объекта уже введены в эксплуатацию:
— территория вблизи спортивной площадки в районе дома № 24 по ул. Ветвистая, п. Солнечный;
— сквер у мемориала «Погибшим односельчанам» в п. Любимовка.
В высокой степени готовности:
– парк парк 50-летия Октября в с. Хмельницкое;
– ул. Центральная, между д. № 31 и д. № 35 в с. Родное;
– зеленой зоны между домами № 26 и № 32 по проспекту Октябрьской революции.
Также работы идут на объектах:
– сквер у Центрального рынка на улице Одесской;
– зеленая зона в районе дома № 2 на улице Юбилейной в селе Фронтовом;
— территория в районе дома № 7В по ул. Шевкопляса;
– сквер вокруг пруда «Зеленуха» на улице Ивана Пахомова в селе Орлином;
– территория у Дома культуры в селе Вишневом.
Ольга Сурикова
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