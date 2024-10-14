Развожаев поручил новые скверы в Севастополе передавать только одному «хозяину»

Сегодня на аппаратном совещании в правительстве Севастополя был заслушан доклад о благоустройстве 10 общественных пространств в городе.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что к 1 ноября все работы на них должны быть закончены.

«Главный вопрос, особенно то, что уже введено разобрались по каждому объекту, у кого на балансе он будет находиться?» — заявил губернатор, обращаясь к докладчику и. о. директора департамента городского хозяйства Наталье Гуляевой.

Гуляева отметила, что за чистотой уже открывшихся скверов будет следить ГБУ «Парки и скверы», а за объектами благоустройства — лавочки, скамейки— муниципалитеты.

Глава города поручил определить единого хозяина обновленным скверам, за каждым свой, и выделять уже ему бюджетное финансирование на эти цели.

Согласно докладу главы департамента, новые пространства находятся в такой степени готовности:

Два объекта уже введены в эксплуатацию:

— территория вблизи спортивной площадки в районе дома № 24 по ул. Ветвистая, п. Солнечный;

— сквер у мемориала «Погибшим односельчанам» в п. Любимовка.

В высокой степени готовности:

– парк парк 50-летия Октября в с. Хмельницкое;

– ул. Центральная, между д. № 31 и д. № 35 в с. Родное;

– зеленой зоны между домами № 26 и № 32 по проспекту Октябрьской революции.

Также работы идут на объектах:

– сквер у Центрального рынка на улице Одесской;

– зеленая зона в районе дома № 2 на улице Юбилейной в селе Фронтовом;

— территория в районе дома № 7В по ул. Шевкопляса;

– сквер вокруг пруда «Зеленуха» на улице Ивана Пахомова в селе Орлином;

– территория у Дома культуры в селе Вишневом.

Ольга Сурикова

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