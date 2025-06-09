Как выглядит строящийся музейный комплекс на мысе Хрустальном

Строительство музейного комплекса Российской галереи искусств идет к завершению. Уже в конце этого года планируется открыть первую выставку в здании музея.

В парке возле будущего музея уже установлены фонари и скамьи под навесами, сейчас здесь высаживают растения. Вечером можно увидеть специальную архитектурную подсветку, подчёркивающую нестандартные формы здания и изгибы прогулочной зоны.

Строители сохранили расположенные на территории парка объекты культурного наследия: складской навес 1844 года, остатки стен «Форта Меншикова», торговые ряды и подпорную стену конца 19 — начала 20 века. В дальнейшем Российская галерея искусств планирует разнообразить прогулочную зону парком скульптур, рассказал губернатор Михаил Развожаев.

Музей будет пятиуровневым. Здесь расположится картинная галерея, включающая галерею искусства России, галерею искусства глобального Юга и галерею собраний. Особое место в музее займёт галерея героев Севастополя. Общая площадь выставочных залов превысит 3 тысячи квадратов. В музее также будут работать центр образования и творчества, центр исследований и реставрации, центр цифрового искусства.

Со стороны главного входа завершается монтаж стеклянного купола, словно пронзающего здание насквозь и закрывающего потребность в естественном освещении. Внутри здания идут чистовые отделочные работы и заключительные работы по инженерным системам.

Автор этого проекта — классик мировой архитектуры Вольф Прикс. Он создал сложнейший комплекс, наполненный самыми современными технологическими решениями.

Напротив музея расположился Театр оперы и балета. Доминанта культурного кластера постепенно приобретает законченный вид. Сейчас строители монтируют белые панели из декоративного бетона на крыше здания. Под парящей консолью формируется прогулочное пространство, которое будет объединено со сквером у памятника Солдату и Матросу.

В большом фойе, куда будут заходить зрители и гости театра, будет много света. Ни одна деталь металлоконструкций театра не повторяется и, соответственно, каждый стеклопакет тоже уникален.

Театр оперы и балета строители должны сдать в следующем году. Академия хореографии, которую открыли в прошлом году, работает вовсю: дети обучаются балетному искусству в новом здании.

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Ольга Сурикова

Фото: Развожаев/Telegram