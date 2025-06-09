Из России пытались вывезти за рубеж комплектующих к вертолетам Ми-8 и Ми-17

ФСБ пресекла контрабандный вывоз на Украину комплектующих к вертолетам Ми-8 и Ми-17, который пытались осуществить шестеро граждан России, Украины и стран Ближнего Востока. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По оценке специалистов, ориентировочная стоимость указанных комплектующих составляет более 400 млн рублей.

В ведомстве отметили, что запчасти планировалось отправить в том числе на Украину.

При этом с помощью этих комплектующих можно восстановить летную годность не менее четырех вертолетов.

В состав группы, которая причастна к подготовке контрабандного вывоза, входили шесть участников из числа граждан России, Украины и Ближнего Востока. За координацию их деятельности отвечала подданная иностранного государства. Она находится за рубежом.

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Ольга Сурикова

Фото: скриншот видео телеканала «Звезда»