Погода в Севастополе 9 июня

Погода
09-06-2025

Сегодня в городе переменная облачность.

Без существенных осадков.

Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с,

днем северо-западный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +17…+19°,

днем +29…+31°.

Температура воды в море 20-219°.

Фото: Елена Голос

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