Бюджет Севастополя за 9 месяцев освоен на половину

Сегодня, 9 декабря, на пленарном заседании заксобрания Севастополя депутаты рассмотрели отчет правительства Севастополя об исполнении бюджета за 9 месяцев текущего года.

Как сообщил и. о. директора департамента финансов Алексей Плотников, с января по сентябрь текущего года в бюджет Севастополя поступило 37, 8 млрд руб., из которых 13, 9 млрд руб. составили налоговые и неналоговые поступления и 23, 9 млрд руб. безвозмездных поступлений из федерального бюджета и бюджета Москвы.

Основными источниками собственных доходов Севастополя остаются налоги горожан. Так, налог на доход физических лиц составил 49 % от общего суммы, налог на прибыль организаций – 11, 9%, налог на совокупный доход — 10,6 %, акцизы 7, 4 %. Доходы от использования имущества города составили всего 6,4 % от общей суммы собственных доходов — всего 1 млрд руб.

Также было отмечено, что исполнение кассового плана по налоговым и неналоговым доходам за 9 месяцев текущего года составило 118%.

Перевыполнение плана на 18% было обеспечено увеличением сумм полученных налогов, основной рост дал налог на доход физических лиц. По этому налогу план перевыполнен на 1 млрд руб.

По безвозмездным поступлениям из бюджетов страны и столицы план был выполнен всего на 61 %.

Расходы севастопольского бюджета за 9 месяцев составили 39, 5 млрд руб., что составило 52% от общего плана на год.

Напомним, 28 октября на пленарном заседании севастопольского заксобрания заместитель губернатора Севастополя Алексей Парикин рассказал, что доходная часть севастопольского бюджета 2021 года выросла по сравнению с запланированной на 18 млрд руб., а расходная на 21,9 млрд руб.

Дмитрий Островский