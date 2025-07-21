Минтруд может установить МРОТ больше 27 тысяч рублей в 2026 году

Минимальный размер оплаты труды хотят увеличить на 20,7%.

В 2026 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет на 20,7%, до 27 093 рублей.

Такой законопроект опубликовал Минтруд на портале проектов нормативных правовых актов.

МРОТ не должен быть меньше 48% медианной зарплаты за 2024 год. По данным Росстата, медианная зарплата в 2024 году — 56 443 рубля.

В 2025 году МРОТ в России составляет 22 440 рублей в месяц.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова