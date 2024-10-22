Как сейчас выглядит Культурно-образовательный кластер на мысе Хрустальном

Комплекс будет включать в себя театр оперы и балета, хореографическую академию и музейный комплекс.

Театр оперы и балета имеет сложную «летящую» форму. Общая площадь здания — 61 361,63 м², высота — от 37 до 52 м. Открытие объекта запланировано на 2025 год.

Академия хореографии рассчитана на 250 учеников. Общая площадь здания — 27,8 тыс. кв. м, высота — от 15 до 28 м. В состав академии войдут общеобразовательная и хореографическая части, учебные и танцевальные классы, зрительный зал, бассейн и спортзал.

Музейный комплекс будет иметь пять уровней высотой 24 м. Общая площадь музея — 14,3 тыс. кв. м, из них 3 тыс. кв. м займут выставочные площадки. Помимо этого, в музее разместятся мультихранилище, реставрационный центр, медийный арт-центр, а также креативный центр. Здесь будут терраса, кафе и сувенирный магазин.

Заказчиком работ выступает фонд «Национальное культурное наследие».

Академия хореографии стала первым введённым в эксплуатацию объектом культурного комплекса на мысе Хрустальном.

Губернатор отмечал, что касаемо театра оперы и балета — до конца года будет завершен тепловой контур объектов, и в следующем году начнется внутренняя отделка и монтаж оборудования.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Анна Левина