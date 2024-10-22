В Севастополе продолжается оклейка окон образовательных учреждений

Сейчас оклеиваются окна в школах, детских садах и колледжах. На сегодня оклеены окна в 101 здании, специалисты использовали более 39 тысяч квадратных метров плёнки. Сейчас оклейка продолжается в 51 учреждении.

Напомним, что в работе применяется специальная полиуретановая пленка толщиной 200 микрон, класс защищенности 4К. Она сможет защитить от взрывной волны и механической нагрузки. Пленка предотвратит выброс осколков, которые являются причиной травм.

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Анна Левина