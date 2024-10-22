В Симферополе грабитель с ножом напал на двух школьников

В Симферополе оперативники задержали 19-летнего местного жителя за разбойное нападение на подростков.

В полицию обратилась социальный педагог одного из городских образовательных учреждений, с заявлением о разбойном нападении на ее подопечных – учащихся 9 класса.

Женщина рассказала, что в тот момент, когда школьники возвращались домой, к ним подошел молодой человек и, угрожая ножом, похитил два телефона. Общий ущерб составил 22 тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили и задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний местный житель, который признался в нападении. Телефоны вернули законным владельцам.

Напомним, в Севастополе по горячим следам задержали подозреваемого в разбое, который душил знакомую на остановке общественного транспорта.

Ольга Сурикова

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