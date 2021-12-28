Как правильно выбрать красную икру

Подвохи ожидают везде

Красная икра давно перестала быть деликатесом для избранных, сейчас у многих на новогодних столах обязательно красуются бутербродиками с этим морепродуктом. Но как не попасть впросак и не купить вместо вкусной и полезной икры, липкое нечто.

Поделимся с вами несколькими советами по выбору красной икры.

Уделите внимание таре, в которой она продается. Лучше, конечно, стеклянная. Так вы сможете рассмотреть цвет, размер икринок и убедиться, что в банке нет лишней жидкости. Стеклянную тару можно перевернуть и посмотреть, не прилипла ли икра ко дну или к крышке, или, наоборот, не начало ли содержимое шустро стекать по стенкам. И то и другое свидетельствует о том, что внутри может поджидать неприятный сюрприз.

Многие советуют потрясти тару, если все таки решили взять в жестяной банке, чтобы услышать, насколько свободно упакованы икринки, не плавают ли они в рассоле.

Икра в лотках на развес или расфасованная в пластиковые коробочки в магазине тоже не спасет вас от подделок и недобросовестности продавцов. Они могут смешать настоящие икринки с искусственными, просроченными, залежалыми, а чтобы деликатес имел товарный вид и не подсыхал, добавляют сырой яичный желток или подсолнечное масло.

Специалисты рекомендуют покупать в специализированных магазинах и обходить стороной ларьки и придомовые магазинчики, где среди шансов купить подделку, можно еще и получить товар с неправильным хранением. Икра быстро портится при комнатной температуре. Если вы видите, что баночки не стоят в холодильнике, — откажитесь от покупки в этом месте.

При покупке угощения на развес, смотрите, чтобы икра на ложке лежала горкой и не сползала с нее, а икринки должны быть целые, недавленые, блестящие. Цвет их зависит от вида рыбы. Но не бывает ни слишком бледной, ни чересчур яркой красной икры. Запах у продукта — приятный, но слабый, пахнет скорее морем, а не рыбьим жиром.

Не стесняйтесь спрашивать у продавцов сертификат качества, ведь вы платите немалые деньги. В этом году красная икра в Севастополе подорожала почти в 1,5 раза. Если в прошлом году за баночку 100г просили 500-600 рублей, то в этом году 850 рублей.

Еще одним способом распознавания качественного продукта служит дата изготовления на баночке. Но тут нужно будет запомнить много информации.

Нерест у лососевых рыб зависит от вида и места обитания, к тому же у производителя есть еще месяц от посола деликатеса до того времени, когда продукт должен оказаться в банке. Если на упаковке красной икры указаны зимние месяцы — она приготовлена из замороженных ястыков. И если не была нарушена технология приготовления и разморозки, то эта икра ничем не будет уступать по вкусу весенним партиям.

На этикетке хорошего продукта всегда пишут сорт рыбы — ведь лососевая икра такая разная.

Икра горбуши светло-оранжевая, диметром от 3 до 5 мм, с нейтральным вкусом.

У кижуча икра горьковатая, бордовая, диаметром в 3–4 мм.

У нерки икринки тоже слегка горчат, они ярко- или темно-красные, диаметром около 3 мм.

У кеты самые крупные икринки — до 7 мм в диаметре, ярко-оранжевые, с хорошо заметным желтым жировым пятнышком зародыша. Вкус у них, за счет высокой жирности, очень нежный.

Икра форели самая мелкая — около 2 мм, желтые или ярко-оранжевые икринки всегда ощутимо горчат. Также указывают адрес производителя. Если икра произведена в традиционных местах вылова лососевых рыб — на Дальнем Востоке, на Камчатке — это лишний аргумент «за» покупку. Многие предпочитают икру, сделанную по ГОСТу. Если на такой баночке есть еще и надпись «первый сорт» — это гарантия, что внутри икринки только от одного вида рыбы из одной партии. В составе хорошей икры, кроме самого продукта и соли, могут быть лишь консерванты Е200 и Е211. Если вы не так строги к качеству и хотите немного сэкономить, обратите внимание на икру второго сорта. В баночке с такой надписью будет в основном икра горбуши с небольшим добавлением какой-то более деликатесной, может содержаться оболочка — ястык, продукт будет из разных партий и более соленый — вместо обычных 4 % до 8 %. И тем не менее это будет красная икра — вкусная и натуральная. Сейчас далеко шагнули производители искусственной икры, ее все труднее отличить от натуральной, многие признаки отличия уже не работают. На смену капсулированной имитации — плотным однородным шарикам — пришла гранулированная. У этой икринки имеют разный размер и форму и нежную лопающуюся оболочку. Для ароматизации и наполнения используют лососевый жир, что по аромату и вкусу приближает продукт к настоящей икре, а внутри можно различить сфальсифицированный «глазок» зародыша. Поэтому будьте на чеку и лучше ищите проверенного поставщика. Читайте также: Как сэкономить на покупках на Новый год