Как сэкономить на покупках на Новый год

Не трогай, это на Новый год!

Весь декабрь ежедневно напоминает о приближающемся празднике. Каждая семья уже начинает просчитывать, сколько придется потратить на застолье, на подарки и развлечения.

Во времена тотального дефицита продукты начинали закупать и искать как раз за месяц или несколько недель до наступления праздничного дня. Сейчас практически все продукты в свободной продаже и можно найти в любом магазине. Вопрос остается только в цене. Как правило, чем ближе заветная дата, тем дороже окажутся базовые новогодние товары, в магазинах в последние дни начнется ажиотаж, очереди и, порой, в спешке придется покупать дороже и то, что ранее и не планировал.

Поэтому, чтобы спасти немного семейные бюджет и нервную систему от ненужного стресса, лучше начать подготовку уже сейчас, ведь большая часть необходимых вам покупок легко долежит до 31 декабря.

Перед закупкой продуктов для новогоднего стола стоит написать заранее меню и список того, что вам понадобится и именно с этим списком отправляться по магазинам. И сделать на нем отметки, что можно купить за две-три недели, а что за несколько дней. Это, кроме всего прочего, поможет избежать ненужных трат и испорченных продуктов.

Какие продукты подорожают к Новому году

Все уже давно привыкли, что на самые востребованные на новогоднем столе продукты обязательно в ближайшее время поднимутся цены. И производители, и продавцы хорошо изучили привычки и пристрастия российских потребителей и играют в свою пользу на повышенном покупательском спросе.

Среди самых популярных из них к праздничному столу выделим следующие:

яйца – входят практически во все салаты и закуски на новогоднем столе. Цены на них уже в течение этой недели начали подниматься. Десяток яиц трудно найти даже за 80 рублей.

Рыба, икра и морепродукты, мясные и колбасные изделия в тех или иных сочетаниях давно стали символом щедрого застолья, ведь золотое правило, как встретишь Новый года, так его и проведешь, никто не отменял. Вот и стараются россияне украшать стол бутербродами, канапе и мясной нарезкой. Здесь диапазон цен зависит от предпочтений и возможностей обывателей.

Сладости. Какой праздник без десертов и детских подарков. Масс-маркеты начали активно продавать готовые презенты от Дедушки Мороза, стоимость которых варьируется в среднем от 300 до 1,5 тыс. рублей. Но тут, как известно, чем дешевле, тем хуже наполнение. Поэтому лучше самим купить пустую тематическую коробочку и наполнить по вашему вкусу и бюджету.

Шампанское и другие спиртные напитки – бой курантов всегда идет в сопровождении звона бокалов и редко какое застолье без них обходится. Ближе к 31 декабря полки с игристым будут сиять пробелами и выбирать придется только из дорогих марок.

Фрукты и овощи – запах мандаринов напомнит о приближающемся празднике. Сейчас зимний фрукт обходится в 100-140 рублей, кое-где можно приобрести и за 85 рублей. Традиционно начали дорожать бананы. В магазинах есть уже и по 120 рублей за килограмм. А вот огурцы, помидоры, грибы, перец взяли уверенный старт на подъем и где будет точка стоп никто не знает. Сейчас зеленый огурчик в овощных ларьках продается по 150-250 рублей, в прошлом году на ценниках была сумма и в 420 рублей. Любителям украсить стол клубничкой придется заплатить не менее 500 рублей за лукошко.

Какие продукты можно приобрести почти за месяц до Нового года

Итак, попробуем определиться со списком продуктов и покупок, которые можно приобрести почти за три недели до Нового года. Тем более, впереди выходные — можно будет их провести уже в праздничной суете. Главной особенностью этих покупок будет – длительный срок хранения.

Консервированные овощи. Как правило, на праздничном столе появятся салаты с консервированной кукурузой, горошком, фасолью, оливками, ананасами, персиками и прочим. Срок годности этих товаров в среднем от двух до четырех лет, поэтому без опаски можно делать первые покупки. Только все-таки проверяйте внимательно дату изготовления, потому что есть магазины, которые под праздники и всеобщий ажиотаж любят выставлять на витрины всякий неликвид.

Соленья и маринады. Если у вас нет собственной консервации или заботливой бабушки, которая вам ее передаст, то вам не обойтись от приобретения маринованного огурчика и помидорчика. Здесь срок годности тоже варьирует от полугода до года.

Шоколад, какао, конфеты, другие сладости. Пока за ними не выстроились очереди и не начали раскупать на новогодние подарки детям, можно выбрать на любой вкус. По правилам, срок хранения шоколадных конфет не должен превышать 6 месяцев, хранить их нужно при температуре от 5 до 22°С, чтобы они сохранили свой вкус. Но не храните шоколад в холодильнике, отлично подойдет балкон или места, удаленные от батарей.

Растительное масло. Отбивная, стейк или просто заправить салатик – без него не обойтись, хоть и на стол его не ставят. Смело можно купить бутылочку-две, смотря на скольких гостей вам придется готовить.

Майонез. Кетчуп. Соусы. Все они имеют срок годности не менее месяца и точно без них вам не обойтись при приготовлении праздничного меню.

Мороженное мясо и рыба. Срок хранения замороженного мяса при температуре –14-18°С составляет от 6 месяцев (свинина) до 12 (птица домашняя, говядина и т.д.). Рыбная заморозка также готова полежать от 2 до 6 месяцев. Вот как раз хорошие морские коктейли и морепродукты оказываются к концу года дефицитными продуктами.

Сырокопченые колбасы. Их срок хранения от 4 до 6 месяцев, а вакуумной упаковке еще больше, поэтому о нарезке можно тоже побеспокоится заранее.

Алкогольные напитки. Мы не можем их не упомянуть, потому что даже глава государства поднимает со всей страной бокал с шампанским. Срок хранения спиртных напитков при соблюдении правил достигает трех лет.

Икра. Икра давно перестала быть недоступным продуктом и многие стараются на застольях радовать гостей бутербродами и закусками с ней. Приобретать ее точно можно уже сейчас, в холодильнике она хранится до года.

А еще пора задуматься о новогодних подарках для родных, коллег, друзей и, конечно, детей. Сейчас интернет-магазины пестрят скидками и цены меняются каждый день. Нужно учитывать, что есть товары, которые могут идти по несколько дней и важно успеть к дню Ч. Тем более, если вам, например, для класса или группы детского садика нужно много одинаковых и тематических подарков, то тут уже можно не успеть заказать. А ведь есть те, кому нужно еще и отправить подарки в другие города, поэтому новогодние заботы в самом разгаре и не нужно их откладывать на последние дни.

Ольга Сурикова