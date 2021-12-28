Новые данные по коронавирусу в Севастополе

Умерли 4 человека

В Севастополе по состоянию на 28 декабря зарегистрированы 58 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

145 человек выписаны после выздоровления.

Умерли 4 человека в возрасте от 77 до 88 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 52 551 человек.

В настоящий момент выздоровели 49 677 человек, 1 830 умерли.

Сейчас в городе идет кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 28 декабря сделали прививку от коронавируса 273 147 человек. Второй этап вакцинации прошли 258 767 жителей региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 28 декабря поступило более 339 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.