Как получилась огромная пробка на Матроса Кошки: «Все люди проснулись и поехали»

В правительстве Севастополя жителям Корабельной стороны пока порекомендовали мужаться — поиск решений проблем с пробками, возникшими после начала капремонта подземного перехода на остановке «Матрос Кошка», только начался.

Вопрос с дорожной ситуацией обсуждался сегодня в ходе аппаратного совещания. Вице-губернатор Павел Иено отметил, что они не ожидали, что возникнет такой дорожной коллапс еще и сразу с утра в понедельник.

«Перед началом работ специально вышли. Нам сказали, как будут производиться работы и что это не повлияет на работу общественного транспорта. Но повлияло. Все люди проснулись и поехали», — констатировал он.

Даже губернатор добавил, что «повлияло же, очевидно, сегодня мы все это почувствовали».

«Для себя мы отвели неделю, чтобы понять, какие еще механизмы можно применить, чтобы снять нагрузку на данную транспортную развязку», — рассказал Иено, добавив, что рассматривается возможность решения проблемы за счет улицы Ревякина, а пока жителям он порекомендовал «Мужаться».

При этом все работы по ремонту подземного перехода планируется, по его словам, закончить к началу летнего сезона.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба правительства Севастополя