Очередная победа в суде над добытчиками гальки в Языковой балке

Вступил в законную силу приговор в отношении лиц, осуществлявших незаконную добычу полезных ископаемых в Языковой балке, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Севастопольский городской суд оставил без изменения приговор Нахимовского районного суда Севастополя от 5 июня 2023 года.

Как уже сообщалось, ранее двое местных жителей, которые вели незаконную добычу полезных ископаемых на земельном участке, расположенном по адресу: Севастополь, Нахимовский район, Качинское шоссе, 44-А, и прилегающих к нему землях, признаны виновными за незаконное предпринимательство, совершенное организованной группой.

Осужденные через подконтрольных им юридических лиц, не имея лицензии на пользование недрами, с апреля по ноябрь 2019 года осуществляли добычу полезных ископаемых. С использованием транспортных средств, специальной техники и привлеченных работников на земельном участке сельскохозяйственного назначения, расположенном в водоохранной зоне в Языковой балке, они осуществляли земляные работы под видом выполнения противооползневых мероприятий.

При этом из недр путем поэтапного снятия слоев грунта ими извлекалось общераспространенное полезное ископаемое «галька», которое реализовывалось по заниженной стоимости иным юридическим лицам.

Ими было добыто более 54 тыс. тонн гальки, чем Севастополю причинен ущерб в размере почти 81 млн рублей. От своей противоправной деятельности предприниматели получили доход в размере более 3 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры.

В ходе следствия на объекты недвижимости, транспортные средства, спецтехнику и иное имущество одного из обвиняемых наложен арест.

В июне Нахимовский районный суд назначил виновным наказание в виде штрафа в размере 450 тыс. рублей каждому. Кроме того, суд удовлетворил иск правительства города о взыскании с виновных материального ущерба, причиненного преступлением, в размере почти 81 млн рублей.

Осужденные и их защитники обжаловали приговор суда первой инстанции, настаивая на невиновности, однако Севастопольский городской суд согласился с позицией прокуратуры и отказал в удовлетворении апелляционных жалоб.

Сегодня судебное решение вступило в законную силу.

Ольга Сурикова