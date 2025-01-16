Информацию об обнаружении трехкилометрового пятна мазута в Ялте назвали фейком

Крымские власти сегодня утром опровергли появившуюся в СМИ информацию о пятне мазута площадью 3 км в Ялте.

Советник главы Крыма Олег Крючков подчеркнул, что «никакого «пятна в три километра» в Ялте нет». Он попросил не интерпретировать официальную информацию.

Ранее министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова сообщила, что, согласно результатам мониторинга, в Ялте на площади 80 квадратных метров были обнаружены нефтепродукты, а в районе Тузлы подтвердилось наличие мазута на протяженности 2,55 километра.

«Остров Тузла находится в керченском проливе, а не на Южном Берегу Крыма в чем легко убедиться открыв любую карту», — прокомментировал Крючков.

Также и Ольга Шевцова в своем TГ-канале назвала фейком появившиеся новости о большом пятне мазута в Ялте.

«В Ялте был выявлен 1 факт обнаружения нефтепродуктов площадью 80 кв.м в акватории Черного моря. Были проведены работы по очистке. Пятно полностью ликвидировано», — отметила Шевцова.

Напомним, разлом корпуса танкера «Волгонефть-212» с грузом мазута произошел 15 ноября у мыса Такиль в южной части Керченского пролива. Авария произошла в условиях шторма. Спустя несколько часов корма судна ушла под воду. Там начал терпеть крушение танкер «Волгонефть 239». Сегодня утром был спасен весь экипаж танкера «Волгонефть 239». Экипаж «Волгонефть 212» удалось эвакуировать крымским спасателям в день крушения.

Ольга Сурикова

Фото: соцсети

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