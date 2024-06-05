Как будет выглядеть новая развязка у Добростроя

В ближайшие два месяца планируется запустить движение на перекрёстке улицы Вакуленчука, проспекта Октябрьской Революции и Фиолентовского шоссе. Исполняющий обязанности вице-губернатора Севастополя Павел Иено сообщил об этом в прямом эфире на площадке городского правительства. Он отметил, что на этом участке дороги регулярно происходили ДТП. Поэтому задача ремонта — увеличить пропускную способность и безопасность объекта.

«Мы строим дополнительную полосу, которая обеспечит безопасный поворот налево. Со стороны Фиолента мы уходим направо в сторону Вакуленчука, разворачиваемся налево и идём в сторону проспекта Октябрьской Революции. Также будет построен дополнительный поворот направо со стороны проспекта Октябрьской Революции в сторону Фиолентовского шоссе», – уточнил Павел Иено.

На объекте будут установлены шесть светофоров, обустроены пешеходные переходы и дополнительное освещение.

Напомним, что до 1 августа будет ограничено движение на пересечении улиц Вакуленчука, проспекта Октябрьской Революции и Фиолентовского шоссе.