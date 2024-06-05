В Петербурге на форуме показали родословное древо Владимира Путина

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на стенде Дома семейных традиций «Кристиан» представлено родословное древо президента России Владимира Путина с информацией до середины 17 века.

Родословная президента России показана в виде изображения фамильного древа, а также в альбоме на стенде. Представитель компании рассказал, что это исследование было заказано троюродным братом Владимира Путина Александром, который изучал родственные связи их семьи около 20 лет в качестве хобби.

Согласно результатам генеалогической экспертизы на 13 поколений назад, род Путиных берет свое начало с 1600 года из Тверской области, где предками были тверскими крестьянами.

Фото: RIA_Kremlinpool